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Под посольством Беларуси в Киеве Зеленского призвали заявить о поддержке Тихановской

15:05, 16 августа 2020
Общество
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У посольства Беларуси в Киеве проходит акция / фото Виталий Саенко

Участники акции солидарности с белорусским народом призвали президента Украины Владимира Зеленского заявить о поддержке лидера объединенной белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на митинге у посольства Беларуси в Киеве.

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В мероприятии принимают участие около 250 человек, среди которых граждане Беларуси и представители белорусской общины.

Активисты призвали Зеленского встретиться с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая, по мнению протестующих, получила больше голосов избирателей, чем действующий президент Александр Лукашенко, и заявить о ее поддержке.

Также активисты призвали украинскую власть заявить, что Украина готова принимать политических беженцев из Беларуси.

Участники собрания выкрикивали: "Позор Лукашенко!" и призвали его уйти в отставку с поста президента Беларуси.

Также активисты подожгли два файеры.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
  • 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

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Автор: Виталий Саенко

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