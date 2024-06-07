Задержана экс-нардеп, ежемесячно зарабатывающая на уклонистах до 100 тысяч долларов, - СБУ

Как стало известно УНИАН от источников в правоохранительных органах, речь идет об Ирине Сысоенко, которая была народным депутатом VIII созыва в Верховной Раде.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего народного депутата, которая вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на уклонистах до 100 тыс. долларов.

Как сообщает СБУ в социальной сети Facebook, ликвидирована еще одна масштабная схема уклонения от мобилизации. В частности, к сделке причастна бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

В сообщении сказано, что по данным следствия, чиновница организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

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Так, основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

"По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" в почти 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине", - говорится в сообщении.

Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

"Сначала уклонистов фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а дальше назначали группу инвалидности. В результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" задержан организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов.

На основании собранных доказательств организатору преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В то же время, как стало известно УНИАН от источников в правоохранительных органах, речь идет об Ирине Сысоенко, которая была народным депутатом VIII созыва в Верховной Раде.

Мобилизация в Украине

Как сообщало издание The Economist, тысячи украинских мужчин призывного возраста, которым запрещено легально покидать свою страну, пытаются нелегально перебраться через границу. Река Тиса, которая проходит по границе Украины с Румынией, превратилась в настоящую "реку смерти" - с начала войны в ней утонули уже более 30 человек.

Украинские мужчины убегают от призыва в армию не только, переплывая реку Тиса. Некоторые из них решаются на не менее смертельный риск - попытаться попасть за границу через горы.

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