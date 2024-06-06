Часть уклонистов, которые пытаются таким образом покинуть страну, погибают.

Украинские мужчины бегут от призыва в армию не только, переплывая реку Тиса. Некоторые из них решаются на не менее смертельный риск - попытаться попасть за границу через горы. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что окутанные туманом горы населены медведями, рысями, волками и кабанами. До начала июня вершины гор покрыты снегом. На более низких высотах теплая погода показала "подснежники" - тающие тела молодых людей, погибших зимой.

Заместитель начальника украинской пограничной службы в Черновицкой области Игорь Заруднев признался, что мало сочувствует тем, чьи попытки бежать закончились трагедией:

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"Когда люди спрашивают меня: "Где вы были, когда Россия вторглась?", я могу им ответить. Я был на Донбассе. Но спросите этих ребят: "Что вы сделали?", у них нет ответа".

В статье приводится история 26-летнего парня Андрея (имя изменено), который, чтобы сбежать от призыва, решился на поход через горы. Сначала он наткнулся на мошенника, переведя ему 15 000 евро в криптовалюте, и в панике стал искать другие "пути отхода".

"Его дядя порекомендовал путь через Карпаты в Румынию, и Андрей заплатил еще 15 тысяч евро второй группе контрабандистов… Контрабандисты перевезли Андрея в горную деревню, где он оставался несколько дней, пока однажды утром его и двух других парней в возрасте 20 и 22 лет не разбудили в 6 утра. На высокой скорости их вывели на тихий участок дороги, приказали выйти из машины и бежать вверх по крутой горе, которую патрулировали пограничники с дронами, собаками и вертолетами… Так начался 40-километровый поход Андрея по горам. У него был с собой единственный бутерброд и бутылка воды", - говорится в публикации.

Далее отмечается, что в сопровождении гида, задавшего бешеный темп, группа из четырех человек сократилась до трех всего через два часа после начала похода, когда один из парней смертельно побледнел. Еще один парень тоже отбился от группы после того, как от изнеможения сбился с курса и не смог найти дорогу обратно к остальным.

"Андрей и его гид, оснащенные тепловизионной камерой и рацией, в конце концов наткнулись на другую группу из десяти украинских мужчин, следовавших по тому же маршруту побега. Они провели ночь вместе, по очереди дежуря, прежде чем продолжить поход. На следующий день группа пересекла границу с Румынией", - пишет The Times.

Сразу после пересечения границы молодые люди сдались румынской полиции, которую считают более толерантной, чем их коллеги в Венгрии, Словакии, Польше и Молдове.

Издание добавляет, что масштабы такой эмиграции трудно измерить: "Неясно, является ли Андрей исключением или типичным представителем своего поколения".

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, как заявил нардеп Руслан Горбенко, за 2024 год Украине необходимо мобилизовать 100-110 тысяч человек.

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек", - сказал он.

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