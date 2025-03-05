Уголовная ответственность и Реестр нарушителей: что может грозить Шапрану за 'расхождения' в декларации на 193 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время полной проверки декларации бывшего депутата Броварского городского совета и бизнесмена Сергея Шапрана выявило в его отчетности недостоверные сведения на сумму 193 миллиона гривен. Учитывая это, возникает вопрос об уголовно-правовой ответственности и юридических последствиях, которые могут ожидать предпринимателя.

СтопКор обратился за разъяснениями к адвокату и правозащитнику Анастасии Зерновой, которая объяснила: закон предусматривает четкие последствия за декларирование ложных сведений - от дисциплинарной до уголовной ответственности. Это связано с тем, что декларация чиновника или другого публичного лица является важным антикоррупционным инструментом, позволяющим контролировать добропорядочность чиновников и предотвращать злоупотребления.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полные проверки деклараций по рискоориентированному подходу. Во время таких проверок разграничивают понятие недостоверных и неточных сведений в зависимости от размера выявленных расхождений. В случае Шапрана речь идет именно о недостоверных сведениях, подпадающих под уголовную ответственность.

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По словам адвоката Анастасии Зерновой, уголовная ответственность по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации) наступает в случае, если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями превышает определенный финансовый порог.

Детально разбирая этот порог, можно показать его следующим образом:

если расхождение составляет от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 1,34 млн грн до 5,36 млн грн), то нарушителю грозит:

штраф от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 000 грн до 68 000 грн),

или общественные работы от 150 до 240 часов,

или ограничение свободы сроком до 2 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет;

если сумма недостоверных сведений превышает 2 000 прожиточных минимумов (более 5,36 млн грн), то наказание становится более суровым:

штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан,

или общественные работы,

либо ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет,

а также запрет занимать определенные должности в течение 3 лет.

Как отмечает правозащитница, поскольку в этом случае речь идет о больших расхождениях, то такие действия подпадают под более жесткую квалификацию и могут повлечь реальное ограничение или лишение свободы.

По словам адвоката, декларирование недостоверной информации является нарушением, связанным с коррупцией. Сведения о лицах, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, вносятся в Реестр нарушителей. Это может стать серьезным препятствием для дальнейшей публичной деятельности.

Напоминаем, в случае Шапрана особого внимания заслуживает тот факт, что он стал владельцем активов российского бизнесмена Игоря Наумца, несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это может дополнительно привлечь внимание правоохранительных органов и усложнить правовое положение предпринимателя.