Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко рассказал, что у нее изъяли во время обыска

Следственные действия дома у подозреваемой продолжались на протяжении пяти часов.

Следователи, которые проводили обыски в квартире подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, изъяли, среди прочего, охотничье ружье ее гражданского мужа.

Сами обыски завершились после 11 часов, сообщил "Громадському радио" адвокат Кузьменко Тарас Безпалый.

Он уточнил, что обыски начались в шесть утра и продолжались более пяти часов.

"Искали взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки. Фактически во время обыска изъяли старые SIM-карты, стартовые пакеты и ружье, которое принадлежит гражданскому мужу Юлии Кузьменко Петру Кияну. Оно со всеми разрешениями и приобретено в рамках закона", - рассказал адвокат.

По словам адвоката, постановление суда на обыск было выдано еще 27 марта. "Постановление действует в течение месяца. Думаю, поэтому именно сейчас и пришли, пока оно еще не потеряло силу", - считает он.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

1 апреля Печерский районный суд Киева до 30 мая продлил арест Юлии Кузьменко.