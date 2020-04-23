Убийство Шеремета: к подозреваемой Кузьменко пришли с обысками

По словам адвоката, обыски начались в 6:20 утра.

К подозреваемой Юлии Кузьменко домой пришли с обысками по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

"Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких", - сказал адвокат.

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По его словам, обыски продолжаются с 6:20 утра.

"Основание - постановление следственного судьи Печерского райсуда в рамках уголовного производства по убийству Павла Шеремета", - добавил Беспалый.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

1 апреля Печерский районный суд Киева до 30 мая продлил арест Юлии Кузьменко.