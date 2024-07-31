Суд постановил обеспечить задержанному меры усиленной безопасности во время его пребывания под стражей.

Подозреваемому в убийстве языковеда и бывшего нардепа Ирины Фарион не предоставляли охрану. Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная.

Так она прокомментировала обнародованную ранее информацию о якобы предоставлении подозреваемому охраны. По ее словам, речь идет лишь о мерах усиленной безопасности, пока он находится под стражей.

"Речь не о дополнительной охране, выделенной для подозреваемого. Фигурант находится под стражей, как и определил суд. В то же время, учитывая резонанс дела и высокий общественный интерес, суд также постановил обеспечить задержанному меры усиленной безопасности во время его пребывания под стражей", - рассказала Бережная.

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Убийство Фарион - детали

19 июля во Львове произошло нападение на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она через несколько часов умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего юношу, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фарион и арестовали на 60 суток без права на залог.

Вячеслав Зинченко, который является подозреваемым по делу об убийстве Фарион, отказался от дачи показаний. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима. Также его защита подала апелляцию на решение суда относительно избранной ему меры пресечения.

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