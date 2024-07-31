На прошлой неделе суд во Львове избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права на залог.

Защита Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, подала апелляцию на решение суда относительно избранной ему меры пресечения. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима, сообщает Суспільне.

Как отметил защитник, апелляция подана на постановление Галицкого районного суда Львова о мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Также Сулима опроверг информацию о том, что к делу привлечены и другие адвокаты.

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"Я отрицаю это и сообщаю, что я единственный адвокат подозреваемого. Со мной заключили контракт, о других защитниках в деле речь не идет", - пояснил он.

Убийство Ирины Фарион во Львове - детали

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Сам парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет.

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