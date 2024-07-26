Кроме того, парень интересовался деятельностью ультраправых движений, в частности российских.

18-летний подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион был подписан на ряд ультраправых сообществ, в частности на страницу "Против системы", владельцем которой является Марко Бондаренко - блогер, продвигающий конспирологические теории, мизогинные, расистские и неонацистские идеи.

Как сообщают "Схемы", в видео, опубликованном 14 июля, за пять дней до убийства Фарион, Бондаренко критиковал языковеда и жаловался на негативные комментарии зрителей, которые осуждали его за использование русского языка. Бондаренко живет в Днепре, откуда и задержан.

"Я начал отвечать (на негативные комментарии - УНИАН) и этими ответами породил вырывание дерьма так называемых ура-патриотов так называемого "Батальона Фарион", - сказал Бондаренко в видео. Видео дня

Блогер также заявил, что не любит украинский язык, ведь его "навязывают", и вновь вспомнил Фарион, которая критиковала использование русского языка в украинском обществе.

Подозреваемый в убийстве Фарион активно общался с участниками этого сообщества, в том числе и с самим Бондаренко.

Активная страница пользователя по имени Марко Бондаренко во "Вконтакте" зарегистрирована на российский номер телефона, о чем свидетельствуют утечки из баз данных.

Задержанный также подписан на страницы в социальных сетях, которые принадлежат движениям российских неонацистов и националистов. В "Вконтакте" парень следил за страницей уже умершего Максима Марцинкевича с позывным "Тесак" - основателя российского ультранационалистического движения "Реструкт". Также он подписан на канал "Дмитрий Боровиков" - имя организатора российских экстремистских группировок "Сумасшедшая толпа" и "Боевая террористическая организация", которая в том числе совершала убийства из-за расовой принадлежности на территории РФ.

Кроме того, в подписках подозреваемого оказались каналы в честь Максима Базилева - редактора националистического журнала "Русская воля", которого обвиняли в ряде убийств, и Антона Конева, который в 2017 году атаковал приемную управления ФСБ в Хабаровском крае РФ и застрелил двух человек.

Подозреваемый в убийстве Фарион мог иметь антисемитские и расистские взгляды. В Телеграме он следил и комментировал сообщения в группах неонацистских взглядов с красноречивыми названиями: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", "White Powder".

На вопрос в одном из чатов, какая книга произвела на него наибольшее впечатление, юноша ответил: "Моя борьба" (очевидно, автором является Адольф Гитлер).

Кроме того, подписан парень и на украинские Телеграмм-каналы правых идей. Среди них, страницы лидера праворадикальной организации "С14" Евгения Карася и "Правого сектора".

Кроме того, подозреваемый следил за соцсетями Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Более того, парень оставил на странице подразделения комментарий о желании присоединиться к нему.

Также он оставлял комментарии в сообществе "Скрытые советы", где пользователи создают опросы для обсуждения определенных вопросов. В ветке обсуждения о детях в межрасовых парах, он написал: "Речь о том, через сколько поколений полукровка станет "белой".

Там же в обсуждении о криптовалютах подозреваемый интересовался тем, можно ли отследить транзакцию в криптовалюте, и узнать, кто является владельцем криптокошелька.

В неонацистском сообществе "White Powder" парень в частности писал:

"Я сам украинец, который чуть больше чем через полгода сможет пойти воевать (мне нет 18 лет), и очень бы хотелось от NS (неонацистская организация NS/WP "National Socialism/White Power" - ред.), что воюет, услышать, почему эта война является войной за нашу идею, а не за интересы ЗОГ (антисемитская теория заговора ZOG - ред.)".

В этом сообществе парень осуждал другого пользователя за то, что тот декларирует свою принадлежность к NS/WP, не зная "доктрины" организации.

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вчера Министерство внутренних дел отчиталось о задержании в Днепре 18-летнего парня, которого обвиняют в убийстве профессора "Львовской политехники". Женщина умерла в больнице 19 июля.

По данным правоохранителей, подозреваемый готовился к нападению на Фарион не менее двух месяцев. Еще 14 мая он искал в интернете стартовый пистолет Stalker, однако пока оружие, из которого убили бывшего народного депутата, не нашли.

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