По словам руководителя ГУР, враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию.

Хладнокровное убийство известного языковеда, общественного деятеля и ученого Ирины Фарион является вызовом для всего украинского общества и преступлением против основополагающих прав и свобод украинцев. Об этом в Facebook написал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, эта трагедия в очередной раз продемонстрировала, что "враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию".

"Следовательно, мы не имеем права забывать, что несмотря на наши различия в политических позициях, право на мнение, право отстаивать свои убеждения - священно. Это фундамент нашей свободы и каждый, кто на это посягает - должен быть наказан", - отметил Буданов. Видео дня

Он подчеркнул, что Фарион погибла за украинскую позицию.

"Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжим защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства", - резюмировал разведчик.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

В понедельник, 22 июля, Ирину Фарион похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. Она умерла 19 июля в результате выстрела в голову.

Как сообщил корреспондент УНИАН, похоронная процессия от Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, где проходила церемония прощания, до кладбища растянулась на сотни метров. Несмотря на жару отдать последнюю дань уважения Фарион пришли не меньше людей, чем накануне во время панихиды.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что появляется больше данных об исполнителе убийства Фарион. По его словам, к расследованию задействованы все необходимые силы.

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