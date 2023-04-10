Тамила Ташева напомнила, что согласно нормам международного права, коллективное выдворение является незаконным.

Во время оккупации Крыма Россией туда незаконно переехали от 500 до 800 тысяч граждан РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока они имеют такую возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение", - сказала она.

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Ташева утверждает, что почти все граждане РФ, которые въехали в Крым за время оккупации, въехали незаконно и не обращались в украинские миграционные органы.

Представительница напомнила, что согласно нормам международного права, коллективное выдворение является незаконным.

"То есть мы должны выдать сто или двести тысяч индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много", - пояснила она.

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