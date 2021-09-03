Сейчас у него 250 подписчиков.

У первого кролика-полицейского в Украине появилась страница в Instagram.

Животное зарегистрировали под ником topotyn_ua.

Сотрудники Днепропетровского государственного университета внутренних дел показали Топотуна еще в мае.

Отмечается, что кролика часто сравнивают с протагонистом диснеевского мультфильма "Зверополис".

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"Это история о том, как нужно идти к своей цели и преодолевать препятствия, которые случаются на пути. О том, как весь мир может не верить в тебя, а тебя это лишь мотивирует идти дальше. О настоящей дружбе и фальшивых улыбках. Это история из мультфильма, но, согласитесь, она так похожа на ситуации из жизни!"- говорится в сообщении на странице Топотуна.

Ранее у модели Playboy похитили гигантского кролика из Книги рекордов Гиннеса. Длина его тела составляет 129 см.

А на Полтавщине впервые в дикую природу выпустили австралийских кроликов.

Автор: Людмила Жерновская