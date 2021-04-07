В Полтавской области в государственном предприятии «Кременчугское лесное хозяйство» впервые в природу выпустили диких австралийских кроликов.
Как сообщил корреспонденту УНИАН директор предприятия Валентин Свириденко, кроликов егерям передал предприниматель Вадим Чекаль.
"Он - любитель леса, дикой природы. Поэтому изъявил желание внести свой вклад в ее сохранение. Сначала животные пройдут адаптацию в искусственно созданных вольерах», - рассказал Свириденко.
Егерь лесхоза Олег Швец отметил, что в дикую природу выпустили 8 самочек и 2 самца.
"Сначала мы их поселим в искусственный вольер и норы. Здесь они будут жить двое суток, а дальше вольер разгородим, чтобы они распространились по угодьям. Вырастили их в Львовской области, а подращивали в Святиловке (Полтавская обл.) на ферме», - сказал Швец.
Инженер защиты и охраны леса Кременчугского лесхоза Алексей Тимошенко сообщил, что у кроликов есть враги в дикой природе.
"Это и лиса, и волки. Но самые опасные - шакалы, которые в последнее время облюбовали территорию госпредприятия», - добавил он.
Лесоводы отмечают, что при благоприятных условиях популяция австралийских диких кроликов может быстро увеличиваться. В планах - выпустить в природу диких кабанов, косуль и других животных.
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