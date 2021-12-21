4 миллиона вакцинированных подали заявки на получение денег.

За двое суток 4,9 миллиона украинцев открыли счета для получения тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом председатель правительства Денис Шмыгаль заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"4,9 миллиона украинцев открыли счет в банках, 4 миллиона зарегистрировались на получение этих денег. И 134 миллиона гривен уже потрачено в тех сферах, которые больше всего пострадали - кинотеатры, книги", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы вакцины антиковідної, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеТолько для взрослых: в Украину заходит западный тренд на саббатикал (видео)Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "действие", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным. А 2 декабря 2021 года парламент выделил из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк