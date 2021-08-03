Поступок женщины вызвал неоднозначную реакцию.

Возле ж/д вокзала "Киев пассажирский" неизвестная женщина устроила стирку собственных вещей прямо на тротуаре.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Трэшак со столичного центрального вокзала. Женщина стирает вещи прямо посреди заполненного людьми тротуара, выливая грязно-мыльную воду под ноги пешеходам на тротуар... Люди терпеливо обходят эти потоки", - говорится в сообщении.

Автор допускает, что, вероятнее всего, женщина не имеет постоянного места проживания, а также может страдать психическими расстройствами.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у киевлян. В комментариях под публикацией мнения разделились: кто-то убеждает, что женщина не сделала ничего запрещенного, другие подобным поступком возмущены.

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Автор: Иван Бойко