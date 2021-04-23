Также будет организовано движение бесплатных временных автобусных маршрутов.

В Киеве ряд троллейбусных и автобусных маршрутов 25 апреля будут курсировать с изменениями из-за легкоатлетического марафона.

Так, по информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, внесены изменения в работу троллейбусных маршрутов №№3,5,7,8,9,12,14,17,40 и автобусных №№2,5,20,69,118.

Так, с 07:30 до 16:00 движение троллейбусов будет организовано:

№ 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 5 от ул. Белицкой до ст. м. "Нивки";

№ 7 от ул. Чернобыльской до ст. м. "Нивки";

№ 8 от ул. Смелянской до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 9 от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№ 14 от Ботанического сада до ст. м. "Дворец спорта";

№ 17 от Площади Космонавтов до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

В этот же период автобусы будут курсировать:

№ 2 от ул. Булгакова до ст. м. "Берестейская";

№ 5 от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

№ 20 от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

№ 69 от ул. Литвиненко - Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 118 от ст. м. "Черниговская" до железнодорожного вокзала "Центральный".

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На указанный период, в соответствии с заявкой организатора мероприятия, организуется движение бесплатных временных автобусных маршрутов:

№ 3тр "Железнодорожный массив - ул. Жилянская" по трассе: Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская - Железнодорожный массив;

№ 5тр "ст. м. "Нивки" - ст. м. "Площадь Льва Толстого" по трассе: "ст. м. "Нивки" - просп. Победы - ул. Гарматная - ул. Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - бульв. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - просп. Победы - ст. м. "Нивки";

№ 14тр - "Железнодорожный вокзал "Центральный" - ст. м. "Дворец спорта" по трассе: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - бульв. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - Бессарабская площадь - бульв. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".

На временных автобусных маршрутах №№ 3ТР, 5ТР, 14ТР будут действовать ограничительные карантинные меры, действующие в общественном транспорте г. Киев - проезд при наличии специальных пропусков и средств индивидуальной защиты.

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Легкоатлетический марафон в Киеве: что известно

25 апреля в центре Киева будет запрещено движение транспорта в связи с проведением V Международного Euro Marathon.

Легкоатлетический пробег стартует в 9:00, по маршруту которого предусмотрен запрет движения транспорта с 08:00 до 15:30.

Трасса марафона будет пролегать от ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК "Олимпийский") - площадь Победы - проспект Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, далее в обратном направлении: проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского.

Евро Марафон - международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины, которые в условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Мероприятие будет проходить при поддержке представительства ЕС в Украине.

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Автор: Инна Андалицкая