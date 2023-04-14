Им стал Максим Остапенко, занимавший должность гендиректора Национального заповедника "Хортица".

Министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении нового и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом он сообщил в Telegram-канале. "Хочу поздравить нового и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении", - написал Ткаченко.

Он добавил, что Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, является кандидатом исторических наук и автором более 30 научных работ. С 2007 года он занимал должность гендиректора Национального заповедника "Хортица", а с началом полномасштабного вторжения России "стал в ряды ВСУ".

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"Хочу отметить, что это человек преданный своему делу, который чрезвычайно эффективно сработал в начале войны по сохранению сокровищ заповедника "Хортица", для которого защита государства и его ценностей как материальных, так и нематериальных - является приоритетом. Он превратил заповедник "Хортица "в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "Большая реставрация", - рассказал Ткаченко.

Министр выразил уверенность, что назначение Остапенко "усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра".

Ткаченко также поблагодарил за работу бывшего и. о гендиректора заповедника Александра Рудника, который теперь остается заместителем руководителя.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь УПЦ (МП) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года. Однако представители УПЦ (МП) не желали покидать лавру и заявляли, что не видят оснований для выселения.

29 марта стало известно, что они подали в Хозяйственный суд Киева иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", в котором требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ (МП). Его духовенство заявило, что не покинет лавру до завершения судебного разбирательства.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд города Киева отказал УПЦ (МП) в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Ткаченко рассказал, что Комиссия по приему-передаче государственного имущества заповедника не смогла начать свою работу. По его словам, было физическое препятствование со стороны УПЦ (МП).

30 марта решением правительства утратило силу распоряжение времен президентства Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

12 апреля пресс-служба Минкульта сообщила, что Комиссия по приему-передаче имущества нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" начала проверку. Она работает и фиксирует уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

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