Евстратий Зоря отметил, что глава УПЦ МП лишь доказал ментальную зависимость от "русского мира".

Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Зоря прокомментировал скандал вокруг российского гражданства главы Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия. Украинский священнослужитель считает, что своим заявлением глава УПЦ МП доказал ментальную зависимость от "русского мира".

Представитель ПЦУ сравнил реакцию представителей УПЦ МП вокруг российского гражданства Онуфрия с реакцией на историю с песней о "матушке-Руси". Он напомнил, что в УПЦ МП тогда сразу назвали это фейком, а когда доказали, что пение было и регулярно, то выпустили "нелепое оправдание", что "ну это немного так, но на самом деле все надо понимать совсем по-другому, и мы за Украину, а все остальные – клеветники".

"Онуфрий лично распространяет путаное объяснение, что он "считает себя гражданином Украины", а вопросом паспорта "не интересовался". Просто хотел "завершить жизнь в Троице-Сергиевой Лавре", – пишет Евстратий Зоря в Facebook.

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При этом он указал, что оправдания Онуфрия "лишь ухудшают всю ситуацию", потому что он признает глубокую ментальную и духовную зависимость себя от РФ.

"Для него Лавра в России – вожделенный раек. Я давно убежден, что для Гундяева "русский мир" – лишь технология сохранения и распространения власти, сам он в эту всю лабуду не верит. А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души", – отметил представитель ПЦУ.

Также он предложил Онуфрию "поехать в свой желанный раек под Москвой" вместо того, чтобы разрушать авторитет православия в Украине.

Скандал вокруг российского гражданства Онуфрия - что известно

Расследователи из "Украинской правды" выяснили, что митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 попов имеют российское гражданство. Журналисты ссылаются на выписку из реестра РФ, в которой указано, что в марте 2002 года Онуфрий получил российский паспорт в Москве, а в 2003 году он получил еще и загранпаспорт. При этом указано, что Онуфрий получал российский загранпаспорт в 1998 году и в 2002 году.

В свою очередь Онуфрий заявил, что в прошлом имел российское гражданство, но сейчас у него только украинский паспорт.

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