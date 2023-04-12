Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности.
Как сообщает Киевская городская прокуратура, 11 апреля направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса).
Напоминается, что 30 марта журналисты "Суспільного мовлення" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры.
"В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (архидиакон), который схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность", - рассказали в прокуратуре.
Напоминается, что санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры
30 марта в Киево-Печерской лавре были сотни сторонников Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые выступали против выселения из заповедника. Происходили стычки. Один из священнослужителей вырвал у оператора микрофон и сорвал крепление на камере телеканала "Суспільне".
3 апреля ему сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности.