Одно из ведущих мировых медиа, The New York Times, побывало на шахтах компаний Метинвест и ДТЭК. И рассказало истории украинских женщин, которые в трудные для страны времена осваивают исторически мужские профессии.

Уже 130 женщин начали работать под землей на шахте в Павлограде с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, пишет издание. Они работают инспекторами по технике безопасности на конвейерах, которые поднимают уголь на поверхность, или управляют поездами, курсирующими между различными участками шахты.

"Их помощь огромна, поскольку многие мужчины ушли воевать и больше не могут работать", - говорит Сергей Фараонов, заместитель директора шахты, принадлежащей ДТЭК. По его словам, мобилизовали около 1000 мужчин-работников шахты, а это примерно пятая часть всего персонала. Чтобы компенсировать этот дефицит, шахта приняла на работу 330 женщин", - указывает издание.

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Это отражает общеукраинскую тенденцию, когда женщины все чаще занимают должности, на которых раньше преобладали мужчины, из-за сокращения количества работников-мужчин. Они становятся водителями грузовиков и автобусов, сварщицами на металлургических заводах и работницами на складах. Тысячи женщин также добровольно присоединились к армии, пишет The New York Times.

"Увеличение количества женщин в рабочих профессиях особенно заметно в горнодобывающей промышленности. Теперь их можно часто встретить в лифтовых шахтах, которые спускают работников на глубину. Они говорят: пошли работать на шахту в Покровске, которая принадлежит Группе Метинвест, потому что компания предлагала стабильную работу в условиях разрушенной войной экономики", - пишет издание.

Компании также пытаются привлечь больше женщин на рынок труда с помощью обучающих программ.

Шахта в Покровске в начале этого года начала программу, которая позволила 32 женщинам работать под землей. Шведская общественная организация Reskilling Ukraine предлагает ускоренные учебные курсы для женщин, желающих стать водительницами грузовиков. В этом году подали заявки более 1000 женщин, но организация имеет средства на обучение только 350, сообщает Александра Панасюк, координатор программы.

На павлоградской шахте несколько женщин, нанятых на работу во время войны, теперь надеются сделать карьеру. Карина Яцына, бывшая няня, а ныне оператор конвейерной ленты, говорит, что она хотела бы стать электромехаником. "Я об этом думала. Мне здесь нравится", - говорит она.