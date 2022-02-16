Музыкант призвал украинцев становиться на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола.

Украинская группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополем вступает в ряды территориальной обороны ЗСУ.

Об этом Тополь сообщил на своей странице в Facebook.

Музыкант не просто заключил контракт с ВСУ, а и пообещал опубликовать серию видео, чтобы каждый, кто решил вступить в ряды теробороны, мог сделать это максимально удобно. Певец пообещал показать путь от подписания контракта до первой тренировки на полигоне.

Также Тополь призвал украинцев становиться на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола.

"Наша" паника "выглядит так - "Антитела" приняли решение присоединиться к территориальной обороне ВС Украины. Уже 8-й год наша цель - это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну", – сообщил лидер группы "Антитела".

"Имейте в виду, что территориальная оборона готова к сопротивлению – никакой паники, лишь уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине", - добавил Тополь в видео.

Напомним, как писал УНИАН, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт из ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: