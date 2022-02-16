Поклонники музыканта в восторге от его поступка.

Бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт с ВСУ.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому этот шаг откладывался. Теперь он - в резерве ВСУ.

"Это должно было произойти дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", – поделился Положинский.

Напомним, 20 января украинская группа "Тартак", которая существовала с 1996 года, ошеломила новостью о распаде коллектива.

Экс-лидер "Тартака" Александр Положинский высказался относительно заявления о распаде коллектива. "И хоть меня как основателя никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью - я этого давно ожидал и даже публично высказывал свои предположения на этот счет", - говорил он.

Экс-фронтмен отметил, что восстанавливать группу ни в одном из ее вариантов пока не планирует, однако творческую деятельность не будет прекращать, а песни "Тартака" по-прежнему будут звучать на его концертах. Также Положинский рассматривает варианты возможных одноразовых выступлений группы в честь определенных знаковых событий.