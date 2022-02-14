Водители такси требуют повышения цены на проезд.

В Киеве бастуют водители такси, требуя повышения тарифов на 20-30%.

Видео с протестующими таксистами публикуют киевские Telegram-каналы.

"А вот и обещанная забастовка водителей такси. Сейчас они перекрывают дорогу для других участников движения. Только вот одно не понимаем: чем таксистам так не угодили другие водители и как это отразится на тарифах в их службах? Короче говоря, вопросов больше, чем ответов", – говорится в подписи к одному из видео.

Пользователи сети возмущаются действиями и требованиями таксистов, особенно их решением перекрывать дороги. Некоторые призывают их бойкотировать за это:

"Сами не ездят, другим не дают", "Нужно сделать страйк им – не заказывать их услуги", "Не заказывать такси +- неделю, посмотрим, как запоют".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские таксисты готовят всеобщую забастовку 14 февраля. Отмечалось, что бастовать намерены не все службы. Поднять тарифы хотят водители шести служб-агрегаторов, которых украинцы вызываем через приложение в смартфоне.

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