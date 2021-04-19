В Таиланде помиловали 9 украинцев.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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"Благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок - они освобождены от дальнейшего наказания", - отметила она.
По словам Денисовой, сейчас 6 граждан уже вернулись в Украину, остаются в заключении трое граждан.
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