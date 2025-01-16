Впрочем, если СОЧ продлится более трех дней - это уголовная ответственность, достаточно суровая, отметила представительница ведомства.

Если военный самовольно оставил часть до трех дней, то уголовное производство в отношении него не будут возбуждать. Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире канала "Киев24".

"Если военнослужащий в СОЧ до трех дней, то может не возбуждаться уголовное производство. Военный возвращается на службу в свою воинскую часть, если вернется, конечно. Если СОЧ более трех дней - это уголовная ответственность, достаточно строгая", - отметила Сапьян.

В то же время она объяснила, как военный в СОЧ обращается в ГБР и Военную службу правопорядка, начинается процедура его восстановления на службе, в частности выплаты льгот. В таком случае он выбирает продолжение службы в 17 доступных бригадах, а уголовное производство по СОЧ закрывают.

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Сработал ли закон об "амнистии" СОЧ

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий для тех, кто совершил СОЧ, в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года.

Государственное бюро расследований сообщило, что после принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулись более семи тысяч военнослужащих, которые впервые самовольно оставили части.

Из них 4 396 человек уже были официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Федор Вениславский, народный депутат от "СН", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, отметил, что законодательство о самовольном оставлении части "выполнило свою миссию".

В то же время Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне "Айдар", высказал мнение, что закон об "амнистии" по СОЧ военнослужащими "не сработал".

"Вернулось около 10 тысяч человек. Это даже не каждый десятый... То есть на самом деле оно не сработало так, как в частности я надеялся", - отметил он.

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