В отношении военнослужащих, совершивших СОЧ или дезертирство на срок до 3 дней и вернулись, уголовное производство не возбуждается.

Обнародовано разъяснение относительно обновленного алгоритма действий при случаях самовольного оставления части (СОЧ) или дезертирства, которое реализуется после 1 марта 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Так, в случае, если было СОЧ на срок до 3 дней:

Уголовное производство не возбуждается;

Военный может вернуться в часть, которую оставил;

При возвращении восстанавливаются выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

В случае, если СОЧ продолжалось более 3 дней, но совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу, предусмотрено что:

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Возбуждается уголовное производство;

Военный лично обращается через приложение Армия+ к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;

Военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и прилагает письменное согласие командира;

В суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается соответствующее решение;

Военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если СОЧ совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу:

Возбуждается уголовное производство;

Военнослужащего разыскивают и задерживают;

Военнослужащему избирается мера пресечения;

В отношении него направляется в суд обвинительный акт;

Судом выносится приговор (за совершение СОЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

Закон о возможности вернуться на службу

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон о возможности вернуться на службу после первого самовольного оставления воинской части или дезертирства. Им предусматривалось, что для тех, кто до 1 января 2025 года добровольно вернулись и если это первый случай, то продлевается контракт и возобновляются выплаты и социальные льготы.

9 января 2025 г. парламент принял закон, которым продлил до 1 марта 2025 года срок добровольного возвращения к службе после СОЧ или дезертирстава.

По словам председателя ВРУ Руслана Стефанчука, решение принято ввиду "положительной динамики, когда мы дали возможность сделать это до 1 января".

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