Под временной оккупацией сейчас находятся 1170 школ.

Свидетельства об общем среднем образовании получат все выпускники, в том числе на временно оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафону рассказал заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров.

"Документы об образовании в этом году получат все дети, в том числе те, которые находятся на временно оккупированных территориях. Согласно нормативно-правовой базе, выпускники, которым в этом году нужны аттестаты для поступления в вузы, должны знать только серию и номер своего свидетельства об общем среднем образовании, оригинал документа не нужен. Серию, номер, соответствующие приложения к документу можно получить через электронный запрос в Министерство образования. Для тех граждан, которым необходим оригинал документа, Министерством образования и Управлениями образования на местах определяется перечень образовательных учреждений на подконтрольных Украине территориях, где можно получить соответствующие документы", - сказал он.

Также он отметил, что завершается подготовка порядка по упрощенному поступлению в вузы детей с временно оккупированных территорий.

"Более того, президентом поставлена задача о возможности вступления этих детей в вузы по государственному заказу, то есть бесплатно, и по переводу на бесплатное обучение студентов, которые учились в вузах на временно оккупированных территориях на контрактной основе и не имеют возможности оплачивать обучение", - добавил он.

Также Днепров отметил, что под временной оккупацией сейчас находятся 1170 школ.

Как сообщал УНИАН, в разрушенном рашистами Мариуполе оккупационная власть в течение мая собирается запустить четыре школы по одной в каждом районе города.