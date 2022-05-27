По информации ведомства, к полномасштабной агрессии также привлекают крымских татар для использования коренного народа Крыма как "пушечного мяса".

По ориентировочным подсчетам, в Вооруженные Силы РФ, а следовательно и к войне против Украины, привлечено до 5 тысяч срочников из оккупированного Крыма.

Об этом сообщило Представительство президента Украины в АР Крым.

Как отмечается, Представительство проанализировало проблему привлечения жителей оккупированного Крыма к полномасштабной агрессии РФ против Украины и подготовило аналитическую справку.

"По нашим данным, подавляющая часть погибших крымчан - люди в возрасте 19-22 года, поэтому можно сделать вывод, что по крайней мере часть из них были срочниками. Речь идет прежде всего о севастопольцах. По ориентировочным подсчетам, в Вооруженные Силы РФ, а, следовательно, и к войне, привлечено до 5 тысяч срочников из оккупированного Крыма. Вероятно, значительная часть из них - граждане Украины. Также характерной особенностью является вовлечение представителей крымскотатарского народа к полномасштабной агрессии, по сути, для использования коренного народа Крыма как "пушечного мяса" и создание фейковой картинки о якобы поддержке крымскими татарами полномасштабной агрессии РФ. На стратегическом уровне же речь идет о попытке создания максимального противодействия деоккупации полуострова", - сказано в сообщении.

Как отметили в Представительстве, гибель крымчан в составе вооруженных сил РФ, в частности срочников, не стала катализатором общественного недовольства. Даже родные погибших или "без вести пропавших" высказывают претензии военному командованию только в личных переписке, мессенджерах или постах в соцсетях.

"Между тем, по информации представительства, формула "без вести пропавший" позволяет оккупационным администрациям экономить на выплатах родственникам погибших военнослужащих. Местный гражданский персонал, в том числе врачи, обслуживают участников войны против Украины не только в Крыму, но и в "командировках" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что военный эксперт предлагает превратить Крым в "тупик" для оккупантов.

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