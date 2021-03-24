В Украине до сих пор нет закона о домашнем киднеппинг.

Видео, опубликованное Ольгой Плохотниченко из Кременчуга, у которой гражданский муж пытается отобрать детей, не пренебрегая никакими методами - взорвало соцсети. Женщина, которую били ногами и душили, публично попросила о помощи. Женское движение "За майбутнє" сразу откликнулось и обратилось к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Денисовой с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию.

“Бить мать своих детей ногами, оттягивать ее от малышей за волосы и при этом оставаться «любящим отцом» в глазах судебной системы? Это возможно только в Украине! Особенно когда у домашнего тирана достаточно денег, чтобы приставить к детям вооруженную охрану и заткнуть рот правоохранительным органам!” - возмутилась на своей странице в соцсети Facebook лидер женского движения Ирина Суслова.

По словам правозащитницы, в Украине до сих пор нет закона о домашнем киднеппинге. Когда отец или мать после развода просто забирают – а по факту похищают детей и не допускают к ним другого родителя, это не считается преступлением.

“Уже несколько месяцев Женское движение "За майбутнє" работает над законопроектом, чтобы установить уголовную ответственность за семейный киднеппинг. Законопроект планируем закончить в апреле",- добавила Ирина Суслова.

Стало известно, что сейчас старший сын Ольги находится с ней. Однако младший - до сих пор находится с мужчиной. Потерпевшая уже обратилась в суд. А женское движение «За майбутнє» связалось с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Дмитрием Лубинцем и уже направило обращение к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию Ольги из Кременчуга.

“Факты домашнего насилия – очевидны. Равно как и шокирующее психологическое состояние детей. Поэтому действовать нужно как можно быстрее!",- считает Ирина Суслова.

Напомним, юристы женского движения уже анонсировали работу над модернизацией нормативно-правовой базы и производством реального наказания за семейный киднеппинг. По их словам, главное не только наказать виновных, а – защитить права ребенка. В связи с ухудшением ситуации вокруг этой проблемы, проект обещали представить в ближайшее время.

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Автор: Григорий Бондарь