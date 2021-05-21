На заседание пришло очень много представителей СМИ.

Возле Киевского апелляционного суда, где состоится рассмотрение жалобы на избранную народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения, находятся несколько сотен правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, возле забора суда стоят также молодые люди спортивной внешности в спортивной одежде, так называемые "титушки".

Пропуск на территорию суда осуществляют правоохранители. "Титушки" не препятствуют проходу посетителей.

На заседание пришло очень много представителей СМИ. Обстановка у суда спокойная.

Читайте такжеУкраина внесла в "черный список" трех известных российских актеровПозже в суд пришли несколько десятков представителей Национального корпуса и политической партии “Братство”.

Как передает корреспондент УНИАН, они установили звукоусилительную аппаратуру, через которую транслируют разговоры Медведчука с российскими чиновниками, которые были распространены недавно в Интернете. Также участники акции зажгли файеры.

Следует отметить, что полиция не препятствовала установке аппаратуры.

Сейчас “титушки” стоят по одну сторону от центрального входа в суд, а представители патриотических сил - по другую.

На заседание суда также пришел в окружении шестерых охранников один из депутатов “ОПЗЖ” Юрий Бойко.

Дело Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

Прокуроры и адвокаты обжаловали избранную Медведчук меру пресечения. Прокуроры настаивают на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк