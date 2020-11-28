Из-за конфликта по поводу рыболовной сетки фигурант выстрелил из ружья в землю перед ногами мужчины, а затем ударил прикладом по голове его жену.

Следователи столичной полиции направили в Деснянский районный суд обвинительный акт в отношении 35-летнего правонарушителя, который в сентябре этого года выстрелил из ружья в сторону мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Между фигурантом и супругами возник конфликт из-за якобы кражи его рыболовной сетки. В ходе спора он выстрелил из ружья в землю перед ногами мужчины, а затем ударил прикладом по голове его жену, чем причинил ей легкие телесные повреждения. Согласно заключению экспертизы, правонарушитель стрелял из охотничьего ружья, которое является гладкоствольным огнестрельным оружием", - сообщили в полиции.

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35-летнему уроженцу Сумской области инкриминируется ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко