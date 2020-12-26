Министерство иностранных дел выясняет, есть ли граждане Украины среди лиц, пострадавших в результате стрельбы в Берлине.
Читайте такжеВ Берлине произошла стрельба: есть пострадавшиеОб этом сообщает посольство Украины в Германии на сайте МИДа. "В ночь с 25 на 26 декабря в берлинском районе Кройцберг произошла стрельба. По предварительной информации полиции, четверых пострадавших доставили в больницу. Место происшествия, по данным свидетелей, расположенный на Штреземаннштрассе, недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии", - говорится в сообщении.
Сейчас выясняются причины и мотивы преступления, поиски злоумышленника или злоумышленников продолжаются.
В посольстве отметили, что пока официального заявления от представителей полиции не было.
"Просьба, по возможности, обходить район улицы Штреземаннштрассе и приглели к ней улицы. По мере поступления новой информации, сообщение на нашей странице будут обновляться", - добавили дипломаты.
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