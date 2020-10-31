Сегодня весь мир празднует Хэллоуин - самый страшный праздник в году.

Сегодня накануне католического праздника Дня всех святых в мире отмечают Хэллоуин. Дата Хэллоуина приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник раньше отмечался только в США и нескольких западных странах, но с годами приобрел популярность во всем мире.

Традиции Хэллоуина

Читайте такжеУстрашающий образ на Хэллоуин: варианты макияжа к празднику Этот праздник имеет множество ярких традиций. Считается, что в этот день злые духи посещают землю и устраивают беспорядки. Все обычаи Хэллоуина связаны с миром кошмаров. В этот день принято наряжаться в костюмы ведьм, вампиров и других злых существ, наносить грим на лицо, смотреть ужастики, рассказывать страшные истории.

К Хэллоуину украшают дом страшными декорациями, а также вырезают фонари из тыквы. Овощ очищают от мякоти и вырезают на нем злую рожицу, а внутрь ставят свечу.

Также из тыквы готовят праздничные блюда. Очень популярны тыквенные кексы и пироги, запеканки и супы. Часто дома принимают гостей и угощают их разными сладостями. В этот день дети посещают разные дома и стучат в двери, требуя от хозяев конфет в обмен на жизнь.

Поздравления с Хэллоуином 2020

С Хэллоуином. Желаю страшно красивой и счастливой жизни, до жути приятных и удивительных встреч, до мозга костей прекрасных и радостных чувств, эмоций, ощущений. Пусть монстры и кикиморы, духи и все силы нечисти летают себе и веселятся в эту ночь, а ты всем сердцем верь во всё доброе и светлое, вопреки всем суевериям и приметам.

С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

Настало время страшилок. Поздравляю с Хэллоуином и желаю, чтобы сегодня аж дух захватывало и было всё до жути интересно. Весёлого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. И пусть сегодня ведьмы летают на мётлах, оживают мумии и просыпаются духи, а ты всегда, слышишь — всегда оставайся на пике счастья!

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный,

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть, как хорошо,

Поздравляем с этим днем,

Все страшилки — нипочем!

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Автор: Екатерина Пулатова