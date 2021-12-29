Ранее Ляшко анонсировал, что с 1 января 2022 года больница будет оказывать медицинскую помощь по программе медицинских гарантий.

Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступной для каждого украинца. Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" отныне будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, в соответствии с маршрутом пациента", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте такжеЗеленского и Ермака из-за коронавируса госпитализировали в "Феофанию""Феофания", как участник пилотного проекта, сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медицинских услуг по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Ляшко анонсировал, что с 1 января 2022 года больница будет предоставлять медицинскую помощь по программе медицинских гарантий.

Напомним, "Феофания" существует с 1965 года и сегодня подчиняется Государственному управлению делами и обслуживает государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной и тому подобное. Больница расположена на части территории Голосеевского национального природного парка города Киева.

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