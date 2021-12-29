Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее клинической больнице "Феофания", подчиненной Государственному управлению делами, предоставлять услуги всем украинцам.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского клиническая больница "Феофания" будет доступной для каждого украинца. Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 года предусматривает, что и в "Феофанию" отныне будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами, в соответствии с маршрутом пациента", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Читайте такжеЗеленского и Ермака из-за коронавируса госпитализировали в "Феофанию""Феофания", как участник пилотного проекта, сможет присоединиться к программе медицинских гарантий как поставщик медицинских услуг по пакетам медицинских услуг по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда посредством заключения договоров о медицинском обслуживании населения с Национальной службой здоровья Украины.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября Ляшко анонсировал, что с 1 января 2022 года больница будет предоставлять медицинскую помощь по программе медицинских гарантий.
Напомним, "Феофания" существует с 1965 года и сегодня подчиняется Государственному управлению делами и обслуживает государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной и тому подобное. Больница расположена на части территории Голосеевского национального природного парка города Киева.