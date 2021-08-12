В Киеве мужчина стал счастливыми обладателем редкой монеты, которую ему дали на сдачу в одном из супермаркетов на Троещине. Теперь он может получить за нее почти 1 тысячу гривень.
О случайном подарке судьбы киевлянин рассказал в сообществе нумизматов "Аверс" на Facebook.
Так, мужчина не думал о том, что ему попадется редкая монета. Он просто совершил покупки в супермаркете и взял сдачу, оплатив продукты. Пересматривая деньги, он увидел дату выпуска одной из монет. Оказалось, ему дали редкую железную гривню 1995 года.
Такая находка стоит почти 1 тысячу гривень, цена зависит от состояния монеты. В комментариях пользователи порадовались за киевлянина, некоторые даже признались, что они завидуют удачливости мужчины.
Читайте также"Если бы она могла услышать": за что ровесники Украины благодарны ей и почему немного обижаютсяНашлись и такие пользователи, которые не поверили словам киевлянина. В сообществе все чаще начали появляться публикации о том, что на сдачу в определенных супермаркетах можно получить редкие монеты. Сам мужчина, который похвастался находкой, уверяет в своей правоте и настаивает на том, что ему просто повезло.
Ранее УНИАН уже сообщал, что к 30-летию Независимости Украины Нацбанк вводит в обращение новые монеты.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Непростая математика: сколько стоит собрать ребенка в школу в Украине
- История Независимой Украины в 30 словах: от "кравчучки" до "Дельты"
- "Полетели головы": в лагере на Хмельнитчине детям крутили песни Моргенштерна и "День победы" (видео)
- СБУ разворачивает бронетехнику: на Донбассе стартуют масштабные учения
- Обручальные кольца 2021: украшения для современных молодоженов