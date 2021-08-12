Мужчина несказанно рад случайному приобретению на Троещине.

В Киеве мужчина стал счастливыми обладателем редкой монеты, которую ему дали на сдачу в одном из супермаркетов на Троещине. Теперь он может получить за нее почти 1 тысячу гривень.

О случайном подарке судьбы киевлянин рассказал в сообществе нумизматов "Аверс" на Facebook.

Так, мужчина не думал о том, что ему попадется редкая монета. Он просто совершил покупки в супермаркете и взял сдачу, оплатив продукты. Пересматривая деньги, он увидел дату выпуска одной из монет. Оказалось, ему дали редкую железную гривню 1995 года.

Такая находка стоит почти 1 тысячу гривень, цена зависит от состояния монеты. В комментариях пользователи порадовались за киевлянина, некоторые даже признались, что они завидуют удачливости мужчины.

Читайте также"Если бы она могла услышать": за что ровесники Украины благодарны ей и почему немного обижаютсяНашлись и такие пользователи, которые не поверили словам киевлянина. В сообществе все чаще начали появляться публикации о том, что на сдачу в определенных супермаркетах можно получить редкие монеты. Сам мужчина, который похвастался находкой, уверяет в своей правоте и настаивает на том, что ему просто повезло.

Ранее УНИАН уже сообщал, что к 30-летию Независимости Украины Нацбанк вводит в обращение новые монеты.

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Автор: Полина Кузенко