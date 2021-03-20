Активисту сегодня исполнилось 26 лет.

В Киеве возле Офиса президента на Банковой прошла акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко.

Читайте такжеВ Киеве на Банковой прошла акция в поддержку Стерненко (фото)Протестующие жгли файеры и бросали их в сторону полицейских.

Кроме того, они разбили стекло в центральных дверях ОП, и разрисовали их вместе со стенами, написав: «Аваков - черт», а также разлили красную краску, символизирующую кровь.

Во время акции сторонники Стерненко выдвинули свои требования к президенту Владимиру Зеленскому. Среди них:

отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову,

освободить Стерненко и Андрея Антоненко,

ввести санкции против Андрея Портнова.

А завершился протест салютом по случаю дня рождения Стерненко. Ему сегодня исполнилось 26 лет.

Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника Антимайдану Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с Сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве напал на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Катерина Шварц