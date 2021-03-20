Кроме этого, активисты пытались поджечь надпись "Офис президента" на здании.

Сторонники активиста Сергея Стерненко во время акции возле Офиса президента в Киеве зажгли файеры и бросают шумовые гранаты.

Как сообщает корреспондент УНИАН, также они облили здание ОП краской.

Кроме этого, активисты пытались поджечь надпись "Офис президента" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания Офиса президента, а в разбитые двери забросали файеры и дымовые шашки. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции скандируют "Аваков - черт", "Свободу политзаключенным", "Стерненко - свободу", "Зеленский, не молчи!", а также "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".

Напомним, сегодня, 20 марта, у здания офиса президента Украины собрались участники акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко.

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Авторы: Александр Топчий, Дмитрий Хилюк