Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. За прошлые сутки от COVID-19 прививку получили 24494 украинца.

Украинские медики в кабинетах прививок могут делать до 10 млн прививок против коронавируса в месяц.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

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"Если говорить языком цифр, возможности всей нашей системы при 11 тыс. кабинетов прививок, даже если мы будем делать 40–50 прививок в сутки (в каждом кабинете, - ред), то это около 400–500 тыс. прививок в сутки. Умножив на количество рабочих дней, мы получим около 10 млн прививок в месяц, которые мы можем делать только с учетом кабинетов прививок. А еще есть мобильные бригады, центры вакцинации, которые мы можем развернуть. Главный вопрос – вопрос поставок вакцин. К сожалению, на сегодня все сроки, которые были предусмотрены контрактами, нарушены. Как по прямым контрактам, так и по инициативе COVAX", – сказал министр.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 6 мая функционирует 2132 прививочных пункта.

Вакцинация в Украине: что известно

Вакцинация в Украине длится с 24 февраля. Вакцинируют препаратом CoviShield, который разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях Serum Institute India. Пока Индия приостановила экспорт вакцины — по данным СМИ, за неимением препарата в самой стране. Еще в Украину прибыла партия препарата AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее.

Также у нас прививки делают китайским препаратом CoronaVac и американским Pfizer. Последний Украина получила по программе COVAX, но правительство договорилось о поставках еще 20 млн доз Pfizer в рамках прямого контакта с производителем.

До конца года правительство хочет привить 24 миллиона украинцев. Согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, в мае в Украине должны сделать как минимум 5,6 млн прививок. Для этого ежедневно нужно вакцинировать примерно 182 тысячи человек — таких темпов еще не достигли.

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Автор: Виктория Гордиенко