Министр не исключает увеличения количества больных COVID-19 в начале июня.

Министр здравоохранения Максим Степанов, говоря о возможном всплеске COVID-19 после майских праздников, отмечает, что если украинцы не посвятят пасхальные куличи, то "Бог их точно простит".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "Украина 24".

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Отвечая на вопрос, до какого уровня может возрасти количество коронавирусных больных после майских праздников, Степанов сказал, что это будет зависеть от поведения людей и соблюдением ими правил.

"Если вы не посвятите пасхальный кулич, Бог вас точно простит. А вот COVID-19, который является атеистом, точно этим воспользуется. И видимо не надо идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности", - отметил министр, обращаясь к гражданам Украины.

По словам Степанова, если украинцы будут придерживаться правил безопасности, в частности пользоваться масками, то "большой вспышки" может и не произойти.

"Понимая, скажем так, украинцев, мы чувствуем, что после всех этих майских праздников, после Пасхи, мы все же в начале июня можем получить увеличение количества заболевших коронавирусной болезнью", - прогнозирует министр.

Что предшествовало

19 апреля Степанов отметил, что ожидает роста количества больных COVID-19 после пасхальных и майских праздников.

"Мы ожидаем после Пасхи, через 3-4 недели ... рост количества больных. Я не могу сейчас сказать, до какой степени будет этот рост. Надо будет смотреть, как пройдут все наши эти праздники", - сказал он, добавив, что речь идет не только о Пасхе.

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Автор: Татьяна Поляковская