Отмечается, что на сегодня нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности.

В Киеве не планируют продолжать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Ученики вернутся за парты согласно запланированного времени.

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", - рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".

Напомним, во вторник, 28 декабря, в школах Киева начались каникулы. Они, как сообщали в КГГА, продлятся до 9 января. В этот же день в Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Власти призвали жителей соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице.

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