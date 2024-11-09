Стало известно, кто претендует на должность генпрокурора. Все трое фигурировали в антикоррупционных журналистских материалах, - СМИ

Среди кандидатов - Руслан Кравченко, Ирина Мудрая и Олег Кипер.

Со ссылкой на источники в Офисе президента и Офисе генерального прокурора издание "Факты" назвало трех основных претендентов, которые сейчас рассматриваются на вакантную должность генерального прокурора. Все они имеют неоднозначную репутацию и фигурировали в журналистских антикоррупционных расследованиях.

По данным "Фактов", один из кандидатов - глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, который имеет опыт прокурорской работы. Его, якобы, поддерживают заместитель главы ОПУ Алексей Кулеба и и.о. генпрокурора Алексей Хоменко.

В октябре 2023 года журналисты "Наших грошей" выяснили, что возглавляемая Кравченко Киевская ОГА заказала за 5 миллионов генераторы для Чернобыльской АЭС, которые значительно дороже рыночной стоимости. Во время участия в конкурсе на должность главы НАБУ "Радио Свобода" установило, что Кравченко, как кандидат, в декларации указал получение служебного жилья в декабре 2018 года, но уже в следующем году его приватизировал и продал.

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Вторым кандидатом является заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая. Источники "Фактов" назвали ее преимущества: опыт работы в Министерстве юстиции и неконфликтность. По данным издания "Информатор", Ирина Мудрая владеет в Киеве тремя квартирами и одним паркоместом, имеет наручные часы Audemar Piguet (стоимость которых может достигать миллиона гривен), кольцо Graff с бриллиантом и браслет Cartier. 24 февраля 2023 года она приобрела авто Range Rover Sport 2022 года, но записала его на дочь Карину Шатрову.

"Что касается Ирины Мудрой, то она выходец из банковской сферы и продолжает поддерживать деловые и дружеские отношения с нынешним главой Нацбанка Андреем Пышным у которого работает ее нынешний муж. В Национальном банке говорят, что бывшие коллеги "постоянно на связи", а назначением на должность в ОПУ Мудрая может быть обязана именно Андрею Пышному", - говорится в материале.

Третьим вероятным претендентом издание называет Олега Кипера, главу Одесской областной государственной администрации и фигуранта многочисленных журналистских расследований. Например, в 2022 году Кипер попал в скандал из-за 10-дневного отпуска за границей во время военного положения. Расследователи "Громадського" установили, что на посту главы Одесской ОГА Кипер фактически установил "ручной контроль" за агроэкспортом, что приносит сверхприбыли участникам схемы.

"Уровень ответственности генерального прокурора и объем задач требуют постоянной активности и физического присутствия чиновника. И исполнение обязанностей заместителем здесь допустимо только в течение короткого промежутка времени, пока идет назначение нового. Поэтому пауза в назначении генерального прокурора Украины будет непродолжительной. Кто им станет - увидим уже скоро, но пока имеющиеся кандидаты способны вызвать лишь тревожные ощущения и ожидания. Большинство вопросов к ним все еще остаются без ответа", - пишут "Факты".

Как сообщалось ранее, 31 октября президент Владимир Зеленский уволил генпрокурора Андрея Костина. Он подал в отставку на фоне скандала с коррупцией в МСЭК и прокурорами, которые оформляли себе фейковую инвалидность, чтобы получать выплаты.

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