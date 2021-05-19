Решения будут принимать с учетом эпидемической ситуации в каждом регионе.

Выпускные вечера в школах в нынешнем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон.

Как пишет "Сегодня", учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий. Об этом рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – пояснил он.

Читайте такжеВ КГГА рассказали, когда закончится учебный год для столичных школьников

В столичной горгосадминистрации рассказали, что дополнительных запретов в Киеве не вводилось. При этом КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков, рассказала заместитель директора департамента образования и науки Елена Батечко.

"Поскольку государством гарантировано учебным заведениям автономию, в том числе в организационных вопросах, учебные заведения самостоятельно определяют дату и формат проведения праздника последнего звонка с учетом эпидемической ситуации в Киеве с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий", – сообщила она.

Ранее стало известно, что привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания педагогов начали прививать второй дозой вакцины от COVID-19.

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Автор: Юрий Годован