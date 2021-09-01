Никифоров сделал несколько фото на фоне одной из главных достопримечательностей столицы США.

Новый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров "подурачился" в столице США Вашингтоне.

Спикер на своей странице в Instagram опубликовал два фото – на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором – "дурачится".

На втором снимке Никифоров показывает язык и якобы трогает верхушку Монумента Вашингтона.

"1 или 2?" – спросил пресс-секретарь у интернет-пользователей.

Фото, на котором спикер "дурачится", по-разному прокомментировали в сети.

"Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите мою страну?" – спросил andrey_luganskiy2. "Конечно 2", – поделилась мнением nataliyaryaba. "Мальчик Сережа, 35 годиков", – потроллил Никифорова kmpetrov3107.

Монумент Вашингтона является одной из главных достопримечательностей Вашингтона.

Напомним, Владимир Зеленский 31 августа прибыл в США с официальным визитом, его сопровождает Сергей Никифоров.

Никифоров стал спикером Зеленского в начале июля, а до назначения на пост был телеведущим. Никифорову 35 лет, он родился 10 июля 1986 года.

Автор: Екатерина Присяжнюк