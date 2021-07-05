Видео растрогало пользователей соцсети: одни уверены, что эти ребята - будущее Украины, другие благодарят их родителей за воспитание.

В Киеве на Троещине маленькие футболисты спели гимн Украины перед тем, как играть в футбол у себя во дворе, и растрогали пользователей соцсетей.

Видео очевидцев выложила Украинская Ассоциация Футбола.

"Футбол объединяет страну. Государственный Гимн Украины вчера (3 июля – ред.) звучал не только на «Стадио Олимпико» в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине!" - прокомментировали они.

Видео умилило пользователей соцсети: одни уверены, что эти ребята - будущее Украины, другие благодарят их родителей за воспитание, а третьи призывают УАФ найти ребят и наградить их футбольными сувенирами.

Украина - Англия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

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Автор: Денис Прядко