В Киеве на Троещине маленькие футболисты спели гимн Украины перед тем, как играть в футбол у себя во дворе, и растрогали пользователей соцсетей.
Видео очевидцев выложила Украинская Ассоциация Футбола.
"Футбол объединяет страну. Государственный Гимн Украины вчера (3 июля – ред.) звучал не только на «Стадио Олимпико» в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине!" - прокомментировали они.
Видео умилило пользователей соцсети: одни уверены, что эти ребята - будущее Украины, другие благодарят их родителей за воспитание, а третьи призывают УАФ найти ребят и наградить их футбольными сувенирами.
Украина - Англия: итоги матча
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).
- В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.
- Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.
- Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.
- Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.
- Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы
- Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.
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