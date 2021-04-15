В Днепре патрульные спасли из пожара мужчину, который почти не передвигается самостоятельно.
Читайте такжеСоциологи назвали основные проблемы, которые беспокоят украинцевОб этом сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области.
Анна Сторожук и Константин Недобийчук шли забрать из детсада и школы двух сыновей, когда увидели, что из одной из квартир соседнего дома на улице Орловской идет густой дым.
"Люди рассказали нам, что там находится 70-летний мужчина, который почти не передвигается самостоятельно. Поскольку была опасность для жизни человека, я решил зайти в помещение", - рассказал Константин.
Из-за сильного задымления сразу найти владельца дома не удалось. Тогда супруги и коллеги, прибывшие первыми на вызов, попросили у соседей мокрое полотенце.
Закрывшись им, Константин снова пошел в квартиру и смог найти и вытащить оттуда мужчину. У того были ожоги конечностей, потому что пытался самостоятельно справиться с возгоранием. Скорая медицинская помощь госпитализировала его в больницу.
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