Установила рекорд: 15-летняя киевлянка, которая не чувствует ног, проплыла полтора километра руками (видео)

У Софии Федоренко врожденный порок развития спинного мозга.

В субботу, 22 августа, под Киевом 15-летняя киевлянка София Федоренко установила рекорд Украины.

Школьница проплыла полтора километра только руками. Девушка не чувствует ног и с детства передвигается на коляске. Но это никогда не мешало ей плавать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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У Софии врожденный порок развития спинного мозга. Несмотря на это, школьница всегда хотела плавать. Когда ей исполнилось 5 лет, родители записали девочку в секцию. Но туда она не попала, болезнь начала прогрессировать. Когда болезнь удалось приостановить, девушка таки пошла на плавание. Через 3 месяца занятий в бассейне ее отправили на первые соревнования.

Этот рекорд София запланировала еще весной.

"Я пришла к этому, когда начался карантин и закрыты были бассейны. Мы решили с тренером тренироваться на открытых водоемах. Пришли такие мысли, чтобы сделать этот рекорд", - поделилась она.

На подготовку ушло несколько месяцев. Во время заплыва вслед за девушкой отправился тренер для подстраховки.

Чтобы установить рекорд, Софии нужно было проплыть 6 раз вокруг буев. Это полтора километра. Через полчаса София финишировала.

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Автор: Олег Давыгора