Соцсети обсуждают, как Зеленский скупился в продуктовом магазине (видео)

На видео можно видеть, что Зеленский стоит у кассы в спортивной одежде и кроссовках, на лице у него респиратор.

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в продуктовом магазине, он скуплялся лично, но в присутствии охраны.

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Видео с президентом опубликовала в Facebook пользователь Людмила Архарова.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты.... И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют», - отметила она.

Как уточнила автор публикации в комментариях, президент зашел в магазин после велопрогулки.

На видео можно видеть, что Зеленский стоит у кассы в спортивной одежде и кроссовках, на лице у него респиратор.

Мнения пользователей по поводу случайного появления Зеленского в магазине разделились. Некоторые считают инцидент постановкой с целью пиара, а некоторые – вовсе полагают, что на видео – не Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье.

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