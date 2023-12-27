Россия не была включена в опрос, поэтому лидером антирейтинга стала Беларусь.

Польша является лидером среди стран-соседок Украины по уровню позитивного отношения украинцев. Свои симпатии к ней выразили более половины наших сограждан, принявших участие в социологическом опросе Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

"Лидером по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам является Польша. Так, 66% украинцев относятся к Польше положительно, тогда как негативно - лишь 8%, а 22% граждан выражают нейтральное отношение", - отмечают авторы исследования.

Каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши положительно относится к Украине, тогда как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.

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"Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в опрос) является Беларусь. Так, 78% украинцев сейчас негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) - однозначно негативно", - показал опрос.

Нейтральное отношение к этой стране демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот положительно в конце 2023 года к Беларуси относятся менее 5%.

В то же время подавляющее большинство украинцев считает, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% - однозначно негативно). В позитивное отношение жителей Беларуси к Украине верят лишь 7% украинцев.

Кроме того, отмечается, что положительное отношение преобладает как к Молдове (49,5% против 8% отрицательного), так и к Румынии (47% против 9%, соответственно). Нейтрально же к обеим странам относятся по 38% украинцев.

Общественное мнение по Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).

"Венгрия является единственной соседней страной-членом ЕС, в отношении которой сейчас преобладает негативное отношение относительного большинства граждан (46%). Нейтральное отношение - на втором месте, и его разделяют 27%, а вот положительное - 21%", - сообщили социологи.

В то же время представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также преимущественно негативное: так считают 37% населения. 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% - нейтрально.

Кроме того, в результатах опроса отмечается, что оценивая конфликт на Ближнем Востоке, большинство украинцев (66%) считают стороной-агрессором в нем ХАМАС и лишь 5,5% - Израиль. В то же время 23% респондентов не имеют сложившегося мнения о том, кто является агрессором в этой войне.

Украинско-польские отношения

В середине декабря новоназначенный премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство Польши потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине. Он высказал эту позицию на заседании Сейма, где представил программу действий и состав нового правительства.

Он подчеркнул, что атака на Украину - это "атака на всех нас", и призвал одним голосом выступать в поддержку Украины, которая, по его убеждению, должна объединять поляков.

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