Тот факт, что тема СОЧ вошла в медийное поле, с одной стороны, дает возможность привлечь внимание к этой проблеме. Однако с другой стороны, полезно ли это для армии? Нет. Это как будто всем сказали: "СОЧ - норма, за это ничего не будет". Но "легализация СОЧ" - это преступление и большая проблема. Ведь это - возможный распад армии, фронта, это играет на руку Путину.

Неудивительно, что тема СОЧ превращается в масштабный проект, который использует Российская Федерация. Разгоняются ИПСО как через подкупленных людей, так и через полезных идиотов. Таким образом Россия демотивирует нашу армию, потому что их армия тоже очень демотивирована.

В целом я бы разделял проблему СОЧ на две части, связанные между собой. Первая - организационная, а вторая - психологическая.

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Люди могут идти в СОЧ и не понимать, что они делают. Много раз, я разговаривал с бойцами, расспрашивал их и слышал: "Я хочу в СОЧ". Спрашивал: "Ну, хорошо, пошел. И что дальше?". Ответа не было. Часто люди думают лишь о том, чтобы просто встать и уйти, а что потом - непонятно. И когда мы об этом говорим, говорим о последствиях, о семье, о побратимах, о командире, очень много передумывают.

Иногда некоторые делятся мыслью: "Лучше я в тюрьму сяду". Отвечаю: "Ребята, смотрите, сейчас не одна тысяча людей вышли из тюрьмы и пошли в украинскую армию. Они сейчас воюют. Как вы думаете, почему?" Это немножко людей разворачивает...

Военные очень часто рассказывают психологам: "Мы будем воевать год, три, семь лет. Но скажите нам, как мы это плюс-минус будем делать. Например: год повоевал, у тебя два месяца отдыха, или полгода повоевал - на месяц отпустили". И если сейчас взять военного ВСУ и человека, который сидит в тюрьме, то, с точки зрения правил, в более выгодном положении - вторые. Ведь в тюрьме знают, сколько им времени осталось, а в ВСУ...

Основной вопрос в том, что людям нужно восстанавливаться. Лучший профессионал, если не поест и не поспит, будет делать странные вещи, иногда потом сам себя будет спрашивать, почему он это сделал. Человеческая психика - не безгранична. Есть "батарейка", которая садится. И когда она ниже определенной критической линии, скажем, в районе 20-30% - все, глючит. Психологическое состояние надо периодически восстанавливать. Человек должен поспать, поесть и перезагрузиться.

Если брать стандарты НАТО, то там человек воюет три месяца, потом восстанавливается на ППД, после этого едет домой на месяц, возвращается - снова на ППД, втягивается, настраивается, и только после этого снова идет воевать. У нас такого и близко нет, и это проблема.

Поэтому, конечно, нам нужны специалисты, которые умеют воевать. Но они должны иметь правила, "рамку", как они будут это делать. Потому что когда нет "рамок", люди уставшие, истощенные, не видят положительного результата, то начинают думать: "Что я здесь делаю? Зачем оно мне все нужно"...

Мы можем говорить, что есть куча проблем с ротациями. Но если человека вывести, дать отдохнуть несколько недель, поверьте, он обратно прибежит. Не могут просто так сидеть на цивилке военные, которые уже год-полтора прослужили. Они возвращаются. Но при этом люди должны понимать, что есть определенный процесс, что они имеют право: прийти, побыть и, при желании, вернуться.

Олег Крец, психолог ОО "Военная школа "Боривитер"