Телеведущая призналась, что она сама - бывшая "украиноязычная составляющая", и заявила, что русский язык пытаются "забить камнями".

Скандальная телеведущая Снежана Егорова в очередной раз в провокационной форме высказалась на тему русского и украинского языков, и при этом отнесла Евгения Онегина (главный герой одноименного романа Александра Пушкина, - ред.) к "авторам".

"Вы знаете, друзья, что 25 лет в своей профессиональной карьере я была исключительно как украиноязычная составляющая. Поэтому когда госпожа Лариса и Ирина (в студии обсуждали Ницой и Фарион, - ред.), вот эти две красивые барышни такие... "зугарні", гордые, и такие неистовые, неприступные, которые, кстати, позволяют себе на украинском языке говорить грязные, неприятные слова, касающиеся определенных людей. Вы знаете, они не украшают украинский язык 100%, потому что так, как они иногда плохо отзываются о людях, какие плохие слова они вообще говорят, то в принципе это... Язык должен быть языком любви. Если ты любишь людей, если ты любишь землю, хочешь отдать что-то, то неважно, на каком языке ты говоришь. Потому что люди чувствуют этот толчок, они чувствуют атмосферу. А когда женщины, якобы красивые, уверенные в себе, которые получили все в своей жизни именно благодаря другой стране, в которой они учились бесплатно, в которой они получали высшее образование, в которой они читали Пушкина, Онегина и всех таких других авторов, которые являются частью нашего сознания, они сейчас пытаются сами себя загнать в тупик, для того, чтобы сказать нам, что мы должны пойти за ними», - заявила Егорова в эфире телеканала Зик.

Далее Егорова решила поразмышлять о том, что русский язык пытаются «забить камнями».

"Из-за того, что именно сейчас пытаются русский язык забить камнями, именно из-за того, что я защищаю право людей быть собой и говорить на том языке, на котором с тобой говорила мать, которая тебя любила, пела тебе колыбельную... У очень многих людей уже нет мамы, нет папы. Но эти люди уже никогда не примут того принуждения. Потому что мы люди, а не собаки, и нас не должны дрессировать. Мы должны друг друга понимать на том языке, и на котором говорит наша душа», - заявила Егорова.

Снежана Егорова и ее скандальные заявления

В начале ноября 2020 года Егорова вызвала бурю возмущения в сети, опубликовав "некролог" Украине. "Некролог: молодое и здоровое тело Украины убила затяжная и смертельная болезнь под названием "независимость". 1991-2014 г. г.", - написала Егорова на своей странице в Facebook.

21 августа Егорова в эфире программы "ПрямоTalk" цинично высказалась в адрес украинских воинов. "Все что предлагается в последнее время, в постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, разговаривающие на суржике. И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова.

Вскоре на слова Егоровой отреагировал бывший военный Алексей Петров. Он, в частности, подчеркнул, что если бы не украинская армия, россияне были бы давно в Киеве, а она искала бы убежища вместе с семьей за рубежом.

23 августа Егорова обратилась в полицию из-за якобы угроз в сети и огласки ее адреса. Тогда же ведущая обвинила ряд СМИ в том, что они "намеренно исказили и распространили" в информпространстве ее заявление, и призывает исправить опубликованные материалы и извиниться "за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное, в адрес моих детей".

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Автор: Тарас Сидоржевский